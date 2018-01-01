Темный травник. Обрести тело. Михаил Атаманов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Михаил Атаманов – популярный российский писатель-фантаст, работающий в разных жанрах. Наибольшую известность получили его книги в жанре ЛитРПГ. Тимур, главный герой цикла «Тeмный травник», проживает в неблагополучном районе с находящейся на его попечении сестрой-инвалидом. Средства к существованию дают ему в основном онлайн-игры. В компании «Бескрайний мир» подвернулась вакансия тестировщика игровых сценариев, и это было как нельзя кстати, хотя по условиям контракта играть пришлось за героя непопулярного класса. Благодаря игровому мастерству и удаче Тимур сделал своего гоблина-травника Амру знаменитым персонажем, получил раритетного питомца и собрал команду коллег, друзей и единомышленников. «Обрести тело» – финальный роман цикла. Тимур снова ввязывается в игру с риском для жизни – как в виртуале, так и в реальном мире. Герою приходится отыгрывать роль Тeмного Владыки, главного злодея для всех игроков «Бескрайнего мира». Но чем дальше, тем отчетливее Тимур понимает, что стал разменной фигурой в большой игре. Сумеет ли он повернуть ситуацию в свою пользу? Сможет ли победить? Ответ – в аудиокниге.– Книга 1. Тестировщик игровых сценариев – Книга 2. Сохранить крылья – Книга 3. Верховья Стикса – Книга 4. Обрести телоИсполняет Кирилл Захарчук Производство студии MDM-Vision Генеральный продюсер Андрей Лобзов Режиссeр Виктория Козельцева Продюсер постпродакшн Наталья Табачная Использована музыкальная композиция «Night Runner» с сайта: audionautix.com © Михаил Атаманов ©



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