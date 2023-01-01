WinkАудиокнигиТемный поцелуй. Алиса Квин
Темный поцелуй. Алиса Квин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези368 мин16+
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Сюжет
Я поцеловала его по ошибке, не зная, кто он. Даже не могла представить последствия своего поступка! Теперь он одержим мной, ищет меня и жаждет сделать своей. Я же разрываюсь между желаниями сдаться на его милость или бежать от него на край света. Кто он, загадочный незнакомец? Почему его тайна см�ертельно опасна для меня?
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