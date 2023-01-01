Темный поцелуй. Алиса Квин
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Темный поцелуй. Алиса Квин

Темный поцелуй. Алиса Квин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези368 мин16+
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Сюжет

Я поцеловала его по ошибке, не зная, кто он. Даже не могла представить последствия своего поступка! Теперь он одержим мной, ищет меня и жаждет сделать своей. Я же разрываюсь между желаниями сдаться на его милость или бежать от него на край света. Кто он, загадочный незнакомец? Почему его тайна смертельно опасна для меня?

Темный поцелуй слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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