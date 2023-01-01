Темный Паладин. Поиск. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Поиск" роман Василия Маханенко, вторая книга цикла «Паладин», жанр фэнтези, ЛитРПГ. Выжить в сложной ситуации – не всегда выход, порой смерть гораздо приятней реальности. Академия доказала паладину Ярополку, что этим миром правит прагматизм и личная выгода. Запуск рестарта лишь подстегнуло игроков и отныне каждый играет сам за себя. Перед Ярополком встала дилемма – быть как все, либо остаться человеком и прослыть «белой вороной»? Ведь в мире царит только одно правило: убей, или умри сам…



Темный Паладин слушать на видеосервисе Wink.