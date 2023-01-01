WinkАудиокнигиТемный мир. Равновесие. Марина и Сергей Дяченко
Темный мир. Равновесие. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези712 мин12+
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Сюжет
Меня зовут Даша Лебедева. Филфак МГУ, второй курс. Я растяпа и, в общем, середнячок. Когда раздавали таланты, меня явно оттеснили куда то в конец очереди… До того, как все это завертелось, я и не догадывалась, что серебряный кулон, доставшийся мне от отца, – мощный артефакт и с его помощью можно видеть Теней. Я и представить себе не могла, что эти ужасные бессмертные создания, которые высасывают из людей радость, любовь и жизненные силы, будут угрожать моим близким. И, конечно, даже не подозревала, что на меня могут обратить внимание сразу двое парней – самоуверенный мажор Сэм и честный добряк Миша. Но обо всем по порядку. А началась эта история с того, что я умерла…
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