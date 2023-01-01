Темный Лорд: Темный Лорд. Темное пророчество. Меч Эриджуна. Озерная леди. Клятва Темного Лорда. Александр Прозоров (книга, 2024) слушать онлайн

Невероятная фэнтези-серия о противостоянии сильного волшебника темнейшему злу! Сможет ли главный герой одолеть ужасающую угрозу, нависшую над всем магическим сообществом? И всё ли так просто? Юный Битали Кро, поступивший во французскую школу чародейства и волшебства, ничем не отличается от иных учеников. Однако именно его преследует череда несчастий, словно бы неведомые силы желают ему смерти. Именно над ним кружит ореол Темного Лорда, в недавние времена ставшего ужасом для всего магического сообщества и побежденного с немалым трудом самыми сильными из волшебников. Волей-неволей юноше приходится вступить во взрослую борьбу безжалостных колдунов, полагаясь лишь на свои врожденные способности и отважную помощь верных друзей.





Темный Лорд: Темный Лорд слушать на видеосервисе Wink.