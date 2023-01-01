Темный лик. Метафизика христианства. Василий Розанов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В.В.Розанов – русский писатель, глубоко мыслящий культуролог, знаток древних цивилизаций и русской литературы, «русский Ницше», создатель оригинальной философской теории и литературной формы, яркая и противоречивая личность. Одна из самых таинственных его книг – «В темных религиозных лучах» – была уничтожена цензурой сразу после выхода в 1910 году. По ее материалам Розанов издал «Темный Лик» (1911) и «Люди лунного света» (1912) – две работы, в которых предпринята попытка анализа метафизики христианства с точки зрения проблем пола, семьи и устройства обыденной жизни.



Темный лик слушать на видеосервисе Wink.