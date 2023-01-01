Темный источник. Дженнифер Макмахон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джеки возвращается в дом детства на похороны сестры, которая при загадочных обстоятельствах утонула в бассейне. У дома дурная слава. Его бассейн с темными водами построили на месте старинного источника в нем утонуло немало людей. С момента приезда Джеки чувствует непреодолимую тягу к воде, и�ногда ей кажется, что она слышит голос сестры. Что это – страшные фантазии или предупреждение, что Джеки пора отсюда бежать?



Темный источник слушать на видеосервисе Wink.