Темные тени нехорошей квартиры. Евгения Михайлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лара всегда мечтала жить на Сретенке и, когда ей предложили купить комнату, согласилась без раздумий. Но в день новоселья в этой большой и недружной коммунальной квартире прямо на ее глазах произошло убийство… Нина давно потеряла дочь, однако неожиданно обрела ее в соседке Лиде. Женщины стали почти родными, когда Лида вдруг бесследно исчезла. И это была далеко не единственная странная история, случившаяся в их квартире… Когда внука погибшей женщины застрелили, частный детектив Сергей Кольцов понял: на жильцов «нехорошей» квартиры объявлена настоящая охота и он обязан не допустить следующей жертвы… Бесполезно пытаться убежать от себя. Темная сторона твоей души все равно догонит…



Темные тени нехорошей квартиры слушать на видеосервисе Wink.