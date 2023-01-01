Темная сторона. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Тeмная сторона» – это не метафора, а совершенно конкретное место, изнанка реальности. Тeмная сторона есть у любого города, деревни, леса и даже моря. Мудрецы, правда, утверждают, что «Тeмная сторона» – это состояние сознания, которое позволяет человеку увидеть изнанку вещей и взаимодействовать с ней. И даже получить абсолютно зримый, вещественный результат на «лицевой стороне реальности», или «наяву» – в общем, в так называемой «реальной жизни». Что касается сэра Макса из Ехо, он окончательно и бесповоротно запутался во всех этих мистических терминах. Но эффективно действовать это, как ни странно, не мешает. Состав сборника: • Темные вассалы Гленке Тавала • Дорот – повелитель Манухов



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