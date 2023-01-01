Темная адептка. Учеба по привычке. Лина Алфеева
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Темная адептка. Учеба по привычке. Лина Алфеева

Темная адептка. Учеба по привычке. Лина Алфеева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези793 мин16+

Сюжет

Военная академия Карагата – колыбель будущих паладинов Мрака, учиться здесь сложно, выжить – еще сложнее. Школа Иллюзий и Преображения – волшебное место для желающих получить жезл мага. Учеба тут мозги не грузит, а на прогулы добренькие магистры закрывают глаза. А вот у главнокомандующего Темного Альянса характер жуть до чего мерзкий, а чувство юмора настолько мрачное, что теперь в припадке бьются и боевики, и иллюзионисты. Ведь выпускной курс ШИПа направляется в Карагат для проведения совместных боевых учений! Засада? Первостепеннейшая! Проблема? Огромнейшая! Особенно для меня, Динары Лэсарт, вынужденной скрывать свое настоящее имя и пробуждение темного дара.

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Фэнтези

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