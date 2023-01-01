Темная адептка. Диплом по контракту. Лина Алфеева
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Темная адептка. Диплом по контракту. Лина Алфеева

Темная адептка. Диплом по контракту. Лина Алфеева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези807 мин16+

Сюжет

Если не можешь одолеть противника – объединись с ним! Вот и мне, Элене Сатор, пришлось заключить соглашение с наследным принцем нашей империи. Теперь я вынуждена во время переподготовки в военной академии Карагата терпеть выходки напарника, обожающего проводить запрещенные ритуалы и мечтающего раскрыть мои тайны. И все бы ничего, но мои способности всерьез заинтересовали высшего демона Бездны. Мой новый «союзник», лорд Льен, не спускает с меня глаз, он словно ждет, когда же я допущу ошибку, ведь мой темный дар пробудился, а я совершенно не знаю, что с этим делать…

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Фэнтези

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