Тело помнит все. Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть. Бессел ван дер Колк. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Все мы знакомы с разными видами травм. Ссадины, порезы, ушибы, переломы… Они, хотя и доставляют неприятности, но, как правило, проходят без следа. К сожалению, когда речь идет о психологической травме, время нам не помощник. Застревая в теле на долгие годы, пережитый шок становится барьером для близких отношений, простых житейских радостей, возможности чувствовать себя полноценным человеком. Боль сидит внутри, это незаживающая рана. Избавиться от нее непросто, но авторские методики доктора Ван дер Колка дают шанс на выздоровление.





Тело помнит все слушать на видеосервисе Wink.