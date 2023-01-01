Телефонист. Владимир Чернявский
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Телефонист. Владимир Чернявский

Телефонист. Владимир Чернявский (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези569 мин16+
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Сюжет

Финалист премий «Электронная буква» и «Новые горизонты»! Лауреат премии «Рукопись года»! Люди ищут телефониста, когда скорбь по ушедшим близким становится невыносимой. Марк – телефонист. Его дар– находить в городских лабиринтах точку пробоя и соединять жизнь со смертью. Судьба Марка кардинально меняется, когда он знакомится с Еленой и ее маленькой дочкой, а вездесущие агенты Особой службы открывают на него охоту.

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Жанры
Фэнтези

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