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Телефонист. Владимир Чернявский (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фэнтези569 мин16+
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Сюжет
Финалист премий «Электронная буква» и «Новые горизонты»! Лауреат премии «Рукопись года»! Люди ищут телефониста, когда скорбь по ушедшим близким становится невыносимой. Марк – телефонист. Его дар– находить в городских лабиринтах точку пробоя и соединять жизнь со смертью. Судьба Марка кардин�ально меняется, когда он знакомится с Еленой и ее маленькой дочкой, а вездесущие агенты Особой службы открывают на него охоту.
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