Телефонист. Владимир Чернявский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Финалист премий «Электронная буква» и «Новые горизонты»! Лауреат премии «Рукопись года»! Люди ищут телефониста, когда скорбь по ушедшим близким становится невыносимой. Марк – телефонист. Его дар– находить в городских лабиринтах точку пробоя и соединять жизнь со смертью. Судьба Марка кардин�ально меняется, когда он знакомится с Еленой и ее маленькой дочкой, а вездесущие агенты Особой службы открывают на него охоту.



Телефонист слушать на видеосервисе Wink.