Текст. Дмитрий Глуховский (книга, 2017) слушать онлайн

Внимание: 18+ (содержит нецензурную брань)! «Текст» – первый реалистичный роман Дмитрия Глуховского, (автора «Метро», «Будущего» и «Сумерек») на стыке триллера, романа-нуар и драмы. Это история о столкновении поколений, невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригородах. Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания: мы храним свой смех в фотографиях и минуты счастья – в видео. В почте – наставления от матери и деловая подноготная. В истории браузеров – всe, что нам интересно на самом деле. В чатах – признания в любви и прощания, снимки соблазнов и свидетельства грехов, слезы и обиды. Такое время. Картинки, видео, текст. Телефон – это и есть я. Тот, кто получит мой телефон, для остальных станет мной. Когда заметят, будет уже слишком поздно.



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