Техники Радикального Прощения: Радикальное Проявление. Колин Типпинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор бестселлера «Радикальное Прощение» предложил новый инструмент, который поможет привлечь в свою жизнь все, чего вы желаете. В ваших руках невероятно мощная и эффективная духовная технология личной трансформации. Этот простой процесс раскрывается благодаря техникам Радикального Прощения, так что эта книга не только будет способствовать исполнению ваших сознательных желаний, но и в буквальном смысле освободит от боли и страданий, уходящих корнями в ваше прошлое. Оригинальное название книги – Radical Manifestation (Радикальное Проявление). Суть Радикального Проявления заключается в том, чтобы научиться пользоваться нашим врожденным духовным разумом – тем аспектом нашего ума, который всегда связан с нашей душой, ее нуждами, и включиться в поток изобилия, являющегося естественным состоянием Вселенной. Цитаты «Во Вселенной существует только одна энергия – любовь. Когда мы испытываем, например, чувства гнева, вины, страха и печали, то это не что иное, как чувство любви, искаженное до неузнаваемости под действием убеждений. Каждое действие – это или выражение любви, или призыв к любви». «Жизнь – это просто зеркало, которое показывает вам, каковы ваши убеждения. Если вы, например, убеждены, что людям нельзя доверять, то в вашей жизни будут появляться люди, которые будут обманывать и предавать вас. Мы обычно весьма склонны верить в правоту своих убеждений, а потому бессознательно создаем всевозможные ситуации, чтобы доказать или подтвердить их». «Все происходит не без причины. Все...Слушайте книгу.



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