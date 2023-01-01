Техника продаж крупным клиентам. 111 вопросов и ответов. Радмило Лукич,Евгений Колотилов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О том, как повысить эффективность продаж компании, заключая контракты на крупные суммы. Авторы разбирают такие темы, как первичный поиск, работа с входящим потоком клиентов, составление коммерческих предложений крупным клиентам, презентации, переговоры, работа с ценовым возражением и др.



Техника продаж крупным клиентам слушать на видеосервисе Wink.