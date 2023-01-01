WinkАудиокнигиТехника продаж крупным клиентам. 111 вопросов и ответов. Радмило Лукич,Евгений Колотилов
Техника продаж крупным клиентам. 111 вопросов и ответов. Радмило Лукич,Евгений Колотилов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес262 мин12+
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Сюжет
О том, как повысить эффективность продаж компании, заключая контракты на крупные суммы. Авторы разбирают такие темы, как первичный поиск, работа с входящим потоком клиентов, составление коммерческих предложений крупным клиентам, презентации, переговоры, работа с ценовым возражением и др.
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