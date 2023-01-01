Технарь. Владимир Кунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Программист-универсал, типичный технарь и заядлый игрок всю жизнь искал забытые знания, а попав однажды на ролeвку, был рекрутирован аж двумя богами, пути которых, как известно, неисповедимы. Казалось бы, при чeм тут миры Содружества, куда забрасывает его игра? Но что может быть интереснее симбиоза техники и магии?



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