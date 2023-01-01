Тебе – через сто лет. Стихотворения и поэмы. Марина Цветаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Марина Ивановна Цветаева – одна из центральных фигур серебряного века русской поэзии. В своем творчестве выразила типичные тенденции русской литературы начала XX века, смело внедряя новаторский подход к слову и звуку. Яркость и самобытность поэтического таланта М.Цветаевой никогда не оставляли равнодушными русских читателей – ни ее современников, ни представителей последующих поколений. Лирический запрос к реальности в произведениях М.Цветаевой актуален и сейчас в XXI веке. В настоящем издании представлены наиболее известные и знаковые ее стихотворения и поэмы – «Мне нравится, что вы больны не мной...» «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...», «Бабушка», «Тоска по родине! Давно...», «Читатели газет», «На красном коне», «Поэма Горы», «Поэма Конца», «Крысолов» и другие.



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