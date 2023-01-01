Театральные сказки. Марина Дружинина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трогательная и веселая аудиокнига от популярного детского писателя. В этой аудиокниге собраны сказки и легенды, на основе которых появились великолепные, знаменитые на весь мир оперы. «Садко» и «Снегурочка» – созданы на основе русского фольклора «Гензель и Гретель» и «Волшебный стрелок» – это европейские сказки «Любовь к трем апельсинам», «Аида», «Турандот» – истории, проникнутые духом загадочных экзотических стран. Великие музыканты вдохновлялись древними легендами об Орфее и Лоэнгрине. В аудиокниге «Театральные сказки» переплетены обработанные либретто и истории, которые легли в их основу.



Театральные сказки слушать на видеосервисе Wink.