Те самые правила девелопера. Тот самый путь к прибыли. Игорь Манн,Иван Черемных (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Идея написать эту книгу пришла в голову авторам в канун празднования пятилетия компании «Манн, Черемных и Партнеры». Они решили подарить клиентам, настоящим и будущим, книгу, написанную исходя из принципа успешной работы, сформулированного Игорем Манном много лет назад: «Знать, что делать. Знать, как делать. Взять и сделать!» А точнее, второй его части – «Как делать». Здесь собрано 60 инструментов, которые эксперты «Манн, Черемных и Партнеры» отточили в работе с девелоперскими компаниями в пяти странах, начиная с создания стратегии девелоперского проекта и заканчивая правильным увольнением сотрудников. Как правильно строить команды и объекты? Как правильно делать маркетинг и продажи? Как эффективно управлять процессами и внедрять изменения? Все это будет интересно и полезно строителям, девелоперам, их партнерам и подрядчикам, брокерам и агентствам недвижимости. И не только им.



Те самые правила девелопера слушать на видеосервисе Wink.