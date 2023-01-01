WinkАудиокнигиТайный сыск царя Гороха. Андрей Белянин
Тайный сыск царя Гороха. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези499 мин12+
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Сюжет
Волею судьбы или случая младший лейтенант милиции Никита Иванович Ивашов оказывается во временах царя Гороха, где ему поручается должность сыскного воеводы, а отделение милиции под его руководством расквартировывают в тереме Бабы Яги. Ох и нелегка работа милицейская! А уж при царе Горохе тем более… Текст воспроизводится без сокращений.
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