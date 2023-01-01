Тайный сыск царя Гороха. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Волею судьбы или случая младший лейтенант милиции Никита Иванович Ивашов оказывается во временах царя Гороха, где ему поручается должность сыскного воеводы, а отделение милиции под его руководством расквартировывают в тереме Бабы Яги. Ох и нелегка работа милицейская! А уж при царе Горохе тем более… Текст воспроизводится без сокращений.



Тайный сыск царя Гороха слушать на видеосервисе Wink.