Тайный паладин: Ученик ордена. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Темный мир, где правит сила и где жизнь тех, кто слаб, ничего не стоит. Это история о парне, что был «испорчен» в детстве светлым артефактом и теперь вынужден скрывать это от всех, кто его окружает. В детстве Никита должен был пройти ритуал, который сделал бы его идеальной заготовкой для темной секты. Но что-то пошло не так, и вот он единственный живой представитель последнего светлого ордена. И это не так хорошо, как могло бы показаться. Быть светлым, помогать всем, даже если кто-то и не особо заслуживает такого отношения – в современном мире это смотрится странно, и многие считают парня просто слабаком. Но путь воина не только добавляет силу в мышцы, но и помогает развивать волю. Рано или поздно Никита станет настоящим собой, и тогда всем, кто над ним смеялся, придется ответить… Если, конечно, он выживет, когда попадет в темный мир, где последнего последователя света хочет убить каждый встречный.



Тайный паладин: Ученик ордена слушать на видеосервисе Wink.