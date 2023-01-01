WinkАудиокнигиТайный паладин 2. Подмастерье ордена. Сергей Савинов,Антон Емельянов
Тайный паладин 2. Подмастерье ордена. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези854 мин16+
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Сюжет
Дневник древнего магистра продолжает наставлять Никиту на светлый путь… В темном-то мире! И какие это гарантирует неприятности, даже думать не хочется. Впрочем, есть и приятные сюрпризы. У Никиты появились хорошие знакомые в Никсе. Или даже друзья? А еще найден проход в Неверкейв – так что, мо�жет быть, парню в итоге удастся выжить, хоть он и пошел против самой Марики Крал, инквизитора-ассассина секты мертвого Полудня.
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