Тайный паладин 2. Подмастерье ордена. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дневник древнего магистра продолжает наставлять Никиту на светлый путь… В темном-то мире! И какие это гарантирует неприятности, даже думать не хочется. Впрочем, есть и приятные сюрпризы. У Никиты появились хорошие знакомые в Никсе. Или даже друзья? А еще найден проход в Неверкейв – так что, мо�жет быть, парню в итоге удастся выжить, хоть он и пошел против самой Марики Крал, инквизитора-ассассина секты мертвого Полудня.



Тайный паладин 2 слушать на видеосервисе Wink.