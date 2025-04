Тайный дневник Верити. Колин Гувер (книга, 2020) слушать онлайн

Колин Гувер – троекратная обладательница премии Goodreads Choice Award в номинации «роман о любви». Ее произведения переведены на десятки языков и возглавляют списки бестселлеров New York Times и Amazon. Колин Гувер – одна из авторов – икон жанра, чьи книги ждут миллионы читателей во всем мире. Лоуэн Эшли на грани финансового краха. Поэтому она принимает предложение от мужа известной писательницы Верити Кроуфорд стать соавтором ее романа, поскольку та после аварии не встает с кровати и ни на что не реагирует. Среди черновиков новой книги Лоуэн случайно находит незаконченную биографию – ту, которую Верити точно не собиралась обнародовать. Текст пестрит безумием, и в нем есть признание в убийстве. Поначалу Лоуэн не решается рассказать об этом ее мужу Джереми, к которому испытывает симпатию. Но когда Лоуэн начинает подозревать, что Верити симулирует болезнь, а ночью разгуливает по уснувшему дому, она понимает, что найти истину должна во имя собственной безопасности. «Предупреждаем: этот роман не растопит ваше сердце. Он испепелит вашу душу». – Kindle Crack Book reviews «Эмоционально заряженный, жутковатый, увлекательный роман». – TotallyBooked Blog «Это не просто книга, это интуитивный опыт». – Биби Истон, автор бестселлеров «44 главы о четырех мужчинах», «Рыцарь» и других «Эта книга лишает дара речи. „Верити“ – увлекательная, быстро набирающая обороты, запутанная, захватывающая история». – Read More Sleep Less Blog #1 New York Times bestselling author An Amazon top 100 bestse...Слушайте книгу.



