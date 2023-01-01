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Тайный архив Корсакова. Оккультный детектив. Игорь Евдокимов (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Детективы, Ужасы и мистика631 мин16+
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Сюжет
На первый взгляд, Владимир Корсаков – классический столичный повеса, и лишь немногим известно, что ему под силу раскрыть загадочные преступления, связанные с потусторонним миром. Ему предстоит отправиться в погоню за художником, рисующим проклятые портреты, которые сводят людей с ума, раскрыть тайну ритуала, во время которого из особняка в центре столицы бесследно исчезли семеро медиумов, а также убийство в военном училище, в котором, по слухам, виноват мстительный призрачный юнкер.
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