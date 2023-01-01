Тайные виды на гору Фудзи. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Высота горы, на которую ты поднялся, Определяется глубиной ямы, Из которой ты выбрался Сократ Если вы внезапно очутились в яме, Первое, что надо сделать – Это перестать копать. Уилл Роджерс Представляем вашему вниманию долгожданную аудиоверсию романа Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фуд�зи», в исполнении Сергея Чонишвили. В книге вас ждут две параллельные истории. О бизнесмене Федоре, пресыщенном всеми земными удовольствиями и его бывшей однокласснице Татьяне, превратившейся из первой красавицы школы в обрюзгшую работницу салона красоты.



Тайные виды на гору Фудзи слушать на видеосервисе Wink.