Тайные виды на гору Фудзи. Виктор Пелевин
Wink
Аудиокниги
Тайные виды на гору Фудзи. Виктор Пелевин

Тайные виды на гору Фудзи. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература684 мин18+

Сюжет

Высота горы, на которую ты поднялся, Определяется глубиной ямы, Из которой ты выбрался Сократ Если вы внезапно очутились в яме, Первое, что надо сделать – Это перестать копать. Уилл Роджерс Представляем вашему вниманию долгожданную аудиоверсию романа Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», в исполнении Сергея Чонишвили. В книге вас ждут две параллельные истории. О бизнесмене Федоре, пресыщенном всеми земными удовольствиями и его бывшей однокласснице Татьяне, превратившейся из первой красавицы школы в обрюзгшую работницу салона красоты.

Тайные виды на гору Фудзи слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг