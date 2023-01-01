Тайные пружины страсти: как овладеть искусством магнетизма. Алексей Разумов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающее путешествие по миру сексуальности, магнетизма и внутренней трансформации с опытным психотерапевтом и коучем! Алексей Разумов – магистр психологии (PWI, Портленд, США), международный тренер и супервизор, психотерапевт, член Международной ассоциации процесс-ориентированной психологии (IAPOP), основатель Razumov Love School, специалист по работе с сексуальностью. Провел тысячи консультаций и тренингов по раскрытию сексуальности и работе с блокирующими сексуальную свободу внутренними установками. В мире, где интимные отношения часто сталкиваются с вызовами, особенно важно найти путь к глубокой и подлинной связи – как с собой, так и с партнером. Эта книга приглашает тебя в захватывающее путешествие по миру сексуальности, магнетизма и внутренней трансформации. Автор делится уникальными методами работы с сексуальными переживаниями, зависимостями и фантазиями. Ты узнаешь, как пиковые сексуальные опыты могут стать ключом к активации твоего внутреннего потенциала, а личный магнетизм – основой для создания гармоничных и глубоких отношений. Внутри освещены темы, которые редко обсуждаются открыто, но имеют огромное значение для личностного роста и удовлетворенности жизнью: • как осознать свои истинные желания; • как превратить влюбленности и сексуальные зависимости в созидательную силу; • как раскрыть послания сексуальных фантазий для лучшего понимания себя; • как использовать метод магнетизма для личной трансформации; • в чем ценность зрелой сексуальности. Эта книга для тех, кто готов выйти за пределы обыденного, найти свою истинную силу и овладеть искусством магнетизма.



Тайные пружины страсти: как овладеть искусством магнетизма слушать на видеосервисе Wink.