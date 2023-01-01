Тайные полномочия. Антон Чиж (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Антон Чиж – известный российский писатель, пожалуй, один из самых ярких современных авторов исторических детективов. Представляем вам очередной роман о деле гениального сыщика, любимца барышень Родиона Ванзарова и его друга и напарника, великого криминалиста Аполлона Лебедева. Российская Империя накануне коронации Николая II и Александры Фeдоровны в 1896 году. Наряду с этим событием страна готовится к участию в Олимпийских играх – первых после полуторатысячелетнего перерыва. Но происходит невообразимое. Похищена Алмазная звезда Андрея Первозванного, без которой коронация немыслима, погиб один из членов олимпийской команды, исчез портсигар с неким письмом, способным вызвать скандал в обществе, и всe это безобразие сваливается на Ванзарова… Получив неограниченные полномочия от верховной власти, герой идeт до конца в поисках истины в этом чрезвычайном деле. Показана Россия накануне великих событий в романе действуют реальные исторические персонажи: министр внутренних дел граф Толстой, министр финансов граф Витте, генерал Бутовский – один из учредителей и член Международного олимпийского комитета… Послушайте захватывающую историю – озвученный детектив!



Тайные полномочия слушать на видеосервисе Wink.