Тайные общества всех веков и всех стран. Часть первая. Чарльз Уильям Гекертон (книга, 2024) слушать онлайн

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Где же они, скрытые рычаги управления миром? Кто они, загадочные кукловоды, установившие глобальное господство? Расскажет фундаментальное исследование Чарльза Уильяма Гекерторна! Книга английского профессора Чарльза Уильяма Гекерторна «Тайные общества всех веков и всех стран» – фундаментальное исследование религиозных, политических и прочих тайных обществ, существовавших в разных уголках нашей планеты в разное время и на момент написания книги известных автору. Она вышла в 1875 году и считается базовым классическим трудом по этой теме. В книге можно найти интересные материалы про тамплиеров и ассасинов, гвельфов и карбонариев, манихейцев и франкмасонов, про итальянские ордена и секты второстепенного значения, про практики приверженцев жуткого культа богини Кали, собиравшихся в тайные и не очень тайные ордена, и многое другое. Сейчас, как и в то время, когда Чарльз Гекерторн писал свой труд, человечество продолжает искать ответ на вопросы: «Где же они, скрытые рычаги управления миром? Где великие и таинственные кукловоды, которые, не видимые нами, дергают мир за ниточки и управляют им?» Во многом это связано с тем, что для человека нормально хотеть собрать знания в систему, в общий свод – для того же удобства пользования. За полтора века знания о мире расширились, информации о тайных обществах, орденах, сектах и клубах стало значительно больше, но книга Чарльза Уильяма Гекерторна остается актуальной и по сей день.



Тайные общества всех веков и всех стран слушать на видеосервисе Wink.