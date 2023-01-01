Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сибирь-удивительное место. Сама природа ее – бескрайние дали, девственные леса, альпийские луга, горные хребты и зона вечной мерзлоты – настраивают любого, кто здесь появится, на невероятные таинственные истории и приключения. Казалось бы, давным-давно стихли битвы за овладение Сибирским царством, канули в Лету казачьи походы Ермака, завершилось строительство русских городов-крепостей – Тобольска, Тюмени, Красноярска и Хабаровска, но количество желающих испытать судьбу в глухих таежных дебрях не иссякает вот уже пять веков. Бесследно пропавшие экспедиции и самолеты, геологи, попавшие в ловушки, расставленные таежными духами, поиски золотых кладов – все это до сих пор волнует умы жаждущих приключений авантюристов. А если добавить сюда микс из местных мифов и легенд – об огромном медведе, о снежном человеке, о «слонах в щетине», то есть мамонтах, о летающем человеке, о золотом идоле и серебряной горе – получится увлекательнейшее повествование. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Петербург и петербуржцы, или Парадиз Петра I», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Тайны Сибири, или зачем Россия ее завоевала», «Пусть меня научат! Или как преподавал...Слушайте книгу.



Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала слушать на видеосервисе Wink.