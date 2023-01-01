Тайны разведки и контрразведки. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спецслужбы – разведка и контрразведка – как особый институт государства, призванный обеспечивать его безопасность, сформировались относительно недавно. Произошло это в начале XX века – в тот момент, когда они стали полноправной частью государственного аппарата. При любом строе, в любых обстоятельствах специальные службы защищают безопасность государства. С течением времени могут измениться акценты в их деятельности, может произойти отказ от некоторых методов работы, но никогда ни одно правительство в мире не откажется от разведки и контрразведки.



Тайны разведки и контрразведки слушать на видеосервисе Wink.