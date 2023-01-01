Тайны человека золотой расы. Карма, бессмертие, будущее и другие загадки Вселенной. Лариса Секлитова,Людмила Стрельникова (книга, 2024) слушать онлайн

Чем люди шестой расы будут отличаться от нас? Какими способностями обладать? Состоится ли второе пришествие? В наши дни происходит самая значимая трансформация человечества – в ближайшем будущем на Земле появится новая, шестая раса. Чем люди шестой расы будут отличаться от нас? Какими способностями обладать? Связано ли появление шестой расы с предсказаниями, сделанными в Библии, и состоится ли второе пришествие? Кто сможет перейти в шестую расу? Книга Посланников Свыше – Ларисы Секлитовой и Людмилы Стрельниковой – дает ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с будущим человечества. В этом увлекательном труде вы также найдете ключи ко многим загадкам, будоражащим умы ученых, исследователей, эзотериков. Зачем построены пирамиды, откуда возник сфинкс на Марсе, что скрывается в глубинах Бермудского треугольника, и какая сила заключена в жезле фараона? Книга откроет читателю и другие тайны – знания, доступные лишь избранным. Кто из наших современников видел и первого Христа, и второго, какие знаки о Втором Пришествии посылал Бог людям и сможет ли человечество избежать своей гибели? Эта книга – для тех, кто желает знать больше. Информация, изложенная в книге, основана на контактах с высшим космическим Разумом. Сборник включает в себя два труда, выходивших ранее под названиями «Секреты золотой расы. Как изменится жизнь человека» и «Высший Разум открывает тайны мира. Пирамиды, сфинкс на Марсе и другие загадки Вселенной».



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