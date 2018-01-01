Тайны Библии. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга посвящена загадкам и чудесам Ветхого и Нового Заветов. Действительно, с точки зрения здравого смысла весьма сложно понять, как, например, в течение шести дней Бог сотворил Вселенную, Землю, растительный и животный мир и, главное, – человека. Загадочными представляются и казни египетские, и расступившиеся морские воды во время бегства евреев из Египта, и чудеса Моисея в пустыне, и падение стен Иерихона. Не меньше тайн хранит и Новый Завет. По сей день для читателей Библии сокровенной тайной остается не только рождение Иисуса, но и юношеские годы Его жизни, Его облик, Его Воскресение. Автор постарался представить различные, в том числе и научные, толкования библейских чудес и загадок. ©



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