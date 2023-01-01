Тайная жизнь моего мужа. Татьяна Тронина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На одной чаше весов – долгие годы безмятежного покоя, на другой – короткий день, полный сомнений и отчаяния. Хотя все начиналось так хорошо – Мастер и его Маргарита… Вернее, прославленный писатель-эзотерик Роман Эрленд и его жена Алиса – давно счастливы в браке, несмотря на большую разницу в возрасте. Точно в сказке, они живут в готическом «замке», построенном на гонорары писателя. Романа все обожают – и читатели, и соседи, и даже его мачеха. Кроме Игната, сводного брата. Однажды Алиса находит завещание мужа, и понимает, что вся ее прежняя жизнь – являлась ложью. Что скрывал Роман долгие годы, какие семейные тайны прятал от молодой жены? Быть может, он просто берег свою прекрасную супругу – от суровой, неприглядной действительности? И Алиса должна быть благодарна супругу за то, что тот превратил ее брак – в золотой сон? Или надо довериться давнему недругу семьи, и поверить безжалостному грубияну Игнату? И как понять свое сердце, кому оно на самом деле отдано.



Тайная жизнь моего мужа слушать на видеосервисе Wink.