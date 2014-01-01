Тайная история. Часть 1. Донна Тартт (книга, 1992) слушать онлайн

Сюжет

Блестящая американская писательница Донна Тартт, лауреат Пулитцеровской премии 2014 года, покорила читателей и слушателей в 1992 году первым же своим романом «Тайная история». Книга сразу стала бестселлером. Она переведена на двадцать четыре языка и продолжает расходиться многомиллионными тиражами во всем мире. Действие происходит в небольшом колледже в Вермонте, куда девятнадцатилетний Ричард Пейпен приезжает изучать древнегреческий язык. Новые друзья Ричарда – четверо молодых людей и одна девушка – умны, раскованы, богаты и так увлечены античной культурой, что рассматривают себя чуть ли не как особую касту ее хранителей. Их дружба не выдерживает, однако, натиска современного мира. В веселой и сплоченной компании происходит убийство. Пытаясь через много лет осмыслить случившееся, герой по дням воспроизводит свою студенческую жизнь, этапы отношений с однокурсниками и любимой девушкой, и под виртуозным пером Донны Тартт его исповедь превращается в захватывающий психологический триллер. © Donna Tartt, 1992 © Бородкин Д., Ленцман Н., перевод, 2014 © Бондаренко А., художественное оформление, макет, 2014 © ООО “Издательство «АСТ”, 2014 Издательство CORPUS ® ©



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