Тайна «Звездного странника». Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вопреки запрету родителей ты самовольно решил присоединиться к космической экспедиции, то уж будь уверен: тебя ждут серьезные неприятности! Так и случилось с Андреем и его другом роботом Баюном. Уже в космосе они обнаруживают, что попали совсем на другой корабль, который к тому же запрограммирован на самоуничтожение. Горе-путешественникам удается избежать страшной гибели, но они попадают в лапы к жестокому космическому пирату, получеловеку-полукиборгу Кроксу… Полный текст произведения, без сокращение и адаптации.



Тайна «Звездного странника» слушать на видеосервисе Wink.