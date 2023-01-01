Тайна золотого креста. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

Под маленькой церковью на побережье Сассекса обнаружена средневековая христианская гробница, по всей видимости принадлежащая епископу. Говорили, что тело его было забальзамировано по методике, знакомой грекам и древним египтянам, но неизвестной на Западе. В гробнице нашли крест с неким тайным символом на обратной стороне, который имелся лишь еще на одном кресте в мире. Существовала легенда о наложенном проклятии на этот крест и похоже, что зловещее предсказание стало сбываться. Владельцу креста угрожает таинственный незнакомец. Видимо патеру Брауну предстоит очередное полное мистики и загадок расследование.



Тайна золотого креста слушать на видеосервисе Wink.