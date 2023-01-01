Тайна заброшенного замка. Александр Волков (книга, 1976) слушать онлайн

Сюжет

Волшебную страну и ее столицу Изумрудный город населяли племена маленьких людей – Жевунов, Мигунов, Болтунов, у которых была очень хорошая память на все, чему они удивлялись. Удивительным было для них появление девочки Элли, когда ее домик раздавил злую волшебницу Гингему, как пустую яичную скорлупу. Не менее удивились жители Волшебной страны, когда увидели сестру Элли – Энни. Она тоже явилась им сказочной феей. И еще много-много чудесных событий случалось в Волшебной стране, о которых могли рассказать ее жители. Славные обитатели Волшебной жили спокойно и счастливо, ниоткуда не ожидали опасности. А она приближалась – и кто бы мог подумать? – именно с ясного неба. Грозный космический звездолет с планеты Рамерия уже приближался к Земле...



Тайна заброшенного замка слушать на видеосервисе Wink.