Тайна высокого дома. Николай Гейнце (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ГЕЙНЦЕ Николай Эдуардович – писатель, журналист, драматург. Автор многочисленных исторических романов, персонажами которых, как правило, являются первые лица государства. Однако еще большую известность Гейнце приобрел как автор детективов, пользовавшихся популярностью и выдерживавших неоднократные переиздания. «Тайна высокого дома» как раз один из таких романов, где реальные события положены в основу произведения, а его главные персонажи не стесняются обращаться к мрачным и хитроумным злодействам, плетя интриги и поддаваясь влиянию низменных страстей. «Уже несколько лет, как хозяин почти целые ночи проводит без сна, а если заснет, то его мучают ужасные сновидения – он вскакивает, обливаясь потом, и ему кажется, что комната его наполняется грозными привидениями. Он узнает в них давно сошедших в могилу людей.» «Тайна высокого дома», ГЕЙНЦЕ Н.Э.



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