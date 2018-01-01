Тайна. Уильям Уилки Коллинз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Тайна» – роман знаменитого англичанина Уилки Коллинза – одного из самых известных писателей детективного жанра всех времен и народов. Он стоял у истоков жанра и его законы построения романов стали обязательными на долгие годы. «– Войдите,– сказал он, отвернувшись.– Она не хочет сиделки: ей нужно только вас. Позовите меня, если доктор..– Голос его сорвался, и он поспешно вышел, не окончив речи. Сара Лизон, вместо того чтобы войти в комнату своей госпожи, обернулась и начала пристально глядеть вслед капитану, пока не потеряла его из виду щеки ее побледнели, как у мертвой, в глазах выражались сомнение и ужас. Когда капитан скрылся за поворотом галереи, Сара прислушалась у дверей спальни, боязливо прошептала про себя: «Неужели она ему сказала?» Потом отворила дверь, сделав видимое усилие над собою, постояла мгновение на пороге и вошла.» «Тайна», Уилки Коллинзд ©



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