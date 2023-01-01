Тайна угрюмого дома. Александр Цеханович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Николаевич Цеханович, начал свою литературную карьеру в двадцатилетнем возрасте публикациями в петербургской прессе. Первым его крупным произведением был роман-хроника «Драма в стенах больницы», имеющий автобиографическую основу. В дальнейшем он перешел на уголовные и «сенсационные» романы, печатавшиеся в газетах в виде фельетонов, и написал их за свою короткую жизнь больше двадцати. Повесть «Тайна угрюмого дома» – из их числа.



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