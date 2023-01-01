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Тайна странников Края. Алекс Гит (книга, 2020) слушать онлайн
8.62020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика106 мин12+
Сюжет
Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft! Третья книга о приключениях в Minecraft! Петя, Ира и Рудик спасли Землю от вторжения монстров из популярной игры. Но на этом их приключения не заканчиваются! Злой волшебник бежит из заключения и опять строит коварные планы. Друзья вновь отправляются в игру, чтобы остановить его. Они даже не подозревают, насколько велики ставки в этот раз!
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