Тайна странников Края. Алекс Гит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft! Третья книга о приключениях в Minecraft! Петя, Ира и Рудик спасли Землю от вторжения монстров из популярной игры. Но на этом их приключения не заканчиваются! Злой волшебник бежит из заключения и опять строит коварные планы. Друзья вновь отправляются в игру, чтобы остановить его. Они даже не подозревают, насколько велики ставки в этот раз!



Тайна странников Края слушать на видеосервисе Wink.