Тайна смерти Петра Первого. Юлиан Семенов (книга, 2020) слушать онлайн

С приходом к власти Петра Первого мир изменился. Русская земля перестала быть окраиной. Было ли кому-то выгодно устранить с мировой арены царя-преобразователя, самого могучего политика XVIII столетия? Известный писатель и сценарист Юлиан Семенов предлагает историческую версию смерти первого российского императора, основанную на архивных изысканиях. Также не пропустите аудиокниги серии «Загадки истории» Даниил Мордовцев «Мамаево побоище» Даниил Мордовцев «Великий раскол» Эдвард Радзинский «Несколько встреч с покойным господином Моцартом» Эдвард Радзинский «Наполеон» Эдвард Радзинский «Прогулки с палачом» Эдвард Радзинский «Любовные сумасбродства Джакомо Казановы» Эдвард Радзинский «Коба» Эдвард Радзинский «Театр времен Нерона и Сенеки»



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