Тайна Симеона Метафраста. Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Осторожно выпрямив ноги, высокий широкоплечий мужчина с коротким eжиком светлых волос недовольно повeл плечами. – Ещe ковeр-самолeт бы мне предоставили… – буркнул он. – Тоже мне, любые услуги… Говорил он негромко, так, чтобы водитель этого необычного экипажа не слышал. Не то чтобы он чего-то опасался – он, Франц Класхофен, маг-антиквар, владелец нескольких крупных магазинов… и кое-чего ещe, о чeм не стоит знать широкой публике! Нет и нет. Просто Франц не считал разумным выказывать свои истинные чувства к тем, кто в данный момент серьeзно его выручает. Вот когда он залижет раны, встряхнeтся, расплатится по всем долгам и получит свой козырь – вот тогда можно будет и помериться, кто сильнее…»



Тайна Симеона Метафраста слушать на видеосервисе Wink.