Тайна ректора Вечерней Академии. Сильвия Лайм (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Может ли быть монстром хрупкая улыбчивая девушка, мечтающая о должности преподавателя? Может ли оказаться разумным человеком чудовище с огромными крыльями цвета черных бриллиантов и глазами, полными хищного голода? И можно ли назвать самой обычной академию, за холодными каменными стенами которой скрываются люди со звериными сердцами и звери с человеческими душами? Меня зовут Арлин Вейер, и совсем скоро мне предстоит все это узнать. Если, конечно, таинственный ректор, от которого бросает то в дрожь, то в жар, не отправит меня на эшафот раньше, чем я отправлю туда его.



Тайна ректора Вечерней Академии слушать на видеосервисе Wink.