Тайна примирения. протоиерей Алексей Уминский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга протоиерея, настоятеля московского храма Живоначальной Пресвятой Троицы в Хохлах, телеведущего Алексия Уминского «Тайна примирения» – не просто сборник пастырских бесед об исповеди и покаянии. Это книга о том, как настроиться на правильную духовную жизнь. В жизни как новоначальных, так и вполне воцерковленных православных христиан существует немало т.н. «подводных рифов», сев на которые, бывает потом трудно вновь направить корабль своей духовной жизни по правильному курсу. Отец Алексий разъясняет, что Бог – не грозный тиран, а Пастырь Добрый, православие – не почти невыполнимая система догм, норм, запретов и предписаний, а подлинная жизнь во Христе. В книге раскрывается глубокий смысл покаяния, примирения, любви, послушания, молитвы. Она углубляет представления о церковном смысле общинной приходской жизни, учит следовать «царскому пути», избегая крайностей.



Тайна примирения слушать на видеосервисе Wink.