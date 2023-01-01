Тайна перевала Дятлова. Часть 1. Не вернулись из похода…. Николай Андреев
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Аудиокниги
Тайна перевала Дятлова. Часть 1. Не вернулись из похода…. Николай Андреев

Тайна перевала Дятлова. Часть 1. Не вернулись из похода…. Николай Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн658 мин16+

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О книге

Чем больше вникаешь в обстоятельства, в факты, в свидетельства, в документы, которые описывают трагедию группы туристов под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года, тем острее ощущение: перед тобой разворачивается придуманная – только вот кем? – история. Продуманная до мельчайших деталей. Детективная, захватывающая. Что ни факт, то загадка. Что ни деталь, то ставит в тупик. История, будоражащая воображение. В ней заложена щемящая интрига, жуткая тайна. Она дразнит и поражает логическими капканами. Чем дольше знакомишься с завихрениями событий и вязью фактов, исследованиями и расследованиями трагедии, версиями и догадками, тем дальше уходишь от реальности. И вот уже не различить правду от вымысла, а вымысел – от фантазийного расчета. Мы имеем дело с головоломкой. Которую с жаром и упорством бросается разгадывать любой, кто узнает о ней. Эта книга поможет читателю приблизиться к разгадке, а то и предложить неотразимую версию, почему события на перевале развивались именно так.

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Жанр
Нон-фикшн
Время
658 мин / 10:58

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