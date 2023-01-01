Тайна гостиницы «Холлоу Инн». Тара Эллис (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Подруги Саманта Вулф и Элли Паркер рады провести неделю в горах Монтаны. Именно там находится гостиница «Холлоу Инн», которой владеют дядя и тeтя Саманты. «Холлоу Инн» – это старинный особняк в окружении вековых сосен, расположенный по соседству с огромным горным озером. Райское место! Но есть одна проблема: Элли и часа не может провести без мобильника, а в горах интернет не ловит! И поговаривают, что в гостинице обитают привидения. Подруги, конечно, не верят в такую чепуху… Пока однажды ночью Саманта не увидела тeмную фигуру в своей запертой изнутри комнате! Теперь Сэм и Элли полны решимости выяснить, что же творится в «Холлоу Инн», и кто за всем этим стоит. А что если привидения существуют на самом деле?



Тайна гостиницы «Холлоу Инн» слушать на видеосервисе Wink.