Тайна гибели группы Дятлова. Евгений Буянов,Борис Слобцов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

История гибели 9 туристов у подножия Горы Мертвецов, где, по преданию, нашли свой последний приют 9 манси, окутана тайнами и мистикой. Уже более полувека идут споры о причинах той трагедии: аномальные явления природы или техногенные факторы? Участники группы Дятлова– жертвы «стихийной силы, преодолеть которую… были не в состоянии», как говорилось в постановлении о прекращении дела, или умышленного преступления? Что за «огненные шары» видели в небе в ту ночь местные жители? Чем объясняется тот факт, что тела трех погибших, родившихся 11, 12, 13 января, обнаружили лежащими друг за другом в том же порядке? Что заставило их ночью в ужасе разрезать палатку и бежать с места стоянки, не оглядываясь? Чем объясняются их многочисленные травмы, увечья и следы радиоактивного заражения? Есть ли в этой истории какие-то «закрытые» властями страницы с целью предотвращения «утечки информации»? Авторы этой книги провели свое расследование, причем не будет преувеличением сказать, что началось оно «по свежим следам», ведь именно поисковая группа Бориса Слобцова нашла палатку группы Дятлова и первых погибших. Взаимодействуя с другими поисковиками, анализируя весь, в том числе и малодоступный материал, отделяя ложные факты от истинных, авторы предлагают наиболее убедительную на сегодняшний день версию развернувшейся у подножия Горы Мертвецов трагедии.



Тайна гибели группы Дятлова слушать на видеосервисе Wink.