Тайна древнего амулета. Алла Озорнина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В новой аудиокниге Аллы Озорниной «Тайна древнего амулета» происходят страшные события. В мастерской художника хан сошeл с полотна и в призрачном виде стал приходить к Агнии и требовать, чтобы она помогла ему вернуть амулет. Если Агния не сможет осуществить просьбу древнего монгола, то в городе случится взрыв и погибнут люди! У девочки, кроме проблем древних людей, в жизни много непонятного. Вот, например, новый дядя Ираклий не очень-то похож на настоящего родственника и вызывает нехорошие подозрения. А в школе королева класса Лерка обещала устроить Агнии весeлую жизнь. Но девочка не отчаивается. Ей предстоит разрешить все загадки и найти настоящих друзей. Для среднего школьного возраста.



Тайна древнего амулета слушать на видеосервисе Wink.